Mental as Anything, addio al frontman Andrew 'Greedy' Smith

Andrew “Greedy” Smith, frontman, tastierista e principale compositore dei Mental as Anything, è scomparso improvvisamente all'età di 63 anni: a darne conferma è stato il manager del gruppo australiano, Grant Bartlett. A Smith è stato fatale un infarto che l'ha colto mentre si trovava al volante della sua auto, ieri - lunedì 2 dicembre - a Sydney. "Era un ragazzo amabile, uno dei migliori che si potesse trovare: mi mancherà moltissimo", ha dichiarato Bartlett.

Smith è stato ricordato anche con un post ufficiale pubblicato sui canali social della sua band:

Nato a Sydney, Smith era rimasto l'unico elemento originale della formazione fondata a metà anni Settanta quando l'artista frequentava ancora le scuole superiori: i Mental as Anything si segnalarono al pubblico nel 1979 con il singolo "The Nips Are Getting Bigger", al quale seguì l'album "Get Wet".

Dopo una serie di brani di successo come “(Just Like) Romeo and Juliet", "Too Many Times", “Let’s Cook” e "Working for the Man", nel 1982 il gruppo collaborò con Elvis Costello, che - approfittando di un suo tour in Australia - produsse il loro album “I Didn’t Mean To Be Mean": il picco di popolarità, la band, lo raggiunse nel 1985 con il singolo “Live It Up", che finì nella colonna sonora del primo capitolo della saga di "Crocodile Dundee".