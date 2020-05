Beatles, i 50 anni di “Let it be”: tutte le canzoni una per una. “One after 909”

Benché uscita sull’ultimo album pubblicato dai Beatles in carriera, “One After 909” è una delle primissime composizioni dei Beatles.

“One After 909” era sicuramente completata nel 1960, dato che è documentata in due bootleg dei Quarrymen .

Il 5 marzo 1963 i Beatles erano ad Abbey Road per registrare il loro terzo 45 giri, “From Me To You”; dopo aver completato la canzone e quella del lato B, “Thank You Girl”, chiesero di registrare altre due loro composizioni originali, “One After 909” e “What Goes On”, ma ci fu il tempo di provare a registrare solamente la prima: se ne suonarono cinque takes, tre delle quali interrotte.

“One After 909” non fu più ripresa negli anni a seguire. Riaggallò il 3 gennaio a Twickenham, e fu suonata ancora il 7, l’8 e il 9 gennaio. Fu poi ripresa alla Apple, stavolta con Billy Preston, e suonata durante il concerto in terrazza; è questa la versione inclusa in “Let It Be”, conclusa da Lennon che intona una canzone tradizionale irlandese, “Danny Boy”, cambiandone il testo.

I testi sono tratti dal libro di Franco Zanetti “Il libro (più) bianco dei Beatles”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Let it be” e di tutte le altre canzoni dei Beatles.

Qui la copertina del libro