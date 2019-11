Travis Scott, esce ‘Jack Boys’

Travis Scott ha annunciato l’uscita del nuovo album collaborativo “Jack Boys” che, in mancanza di una data precisa, vedrà la luce entro la fine dell’anno. Il disco, del quale farà parte anche il singolo del rapper texano “Highest in the Room” – uscito lo scorso mese di ottobre -, è stato realizzato in collaborazione con Sheck Wes e Don Toliver e include i contributi di DJ Chase e di altri artisti.

Due anni fa Jacques Berman Webster II – questo il nome all’anagrafe di Travis Scott – ha pubblicato con Quavo dei Migos e Huncho Jack l’album “Huncho Jack, Jack Huncho”. La carriera solista del rapper invece si compone di tre album: “Rodeo” del 2015, “Birds in the Trap Sing McKnight” del 2016 e il più recente “Astroworld” del 2018.

Tra il mese di marzo e di aprile l’artista di Houston sarà di scena sui palchi delle edizioni sudamericane dello storico festival ideato da Perry Farrell: il Lollapalooza Brasil, il Lollapalooza Argentina e il Lollapalooza Chile.