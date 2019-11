X Factor: gli inediti alla prova delle classifiche

Come sono andati gli inediti di X Factor 13 nelle vendite? Nella classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana - che tiene conto delle riproduzioni in streaming e dei download sulle piattaforme digitali - sono i Sierra a guidare il gruppo dei concorrenti di X Factor, ma con risultati tutto sommato non brillanti: "Enfasi", il singolo del duo di rapper romani (nella squadra di Samuel), è solamente undicesimo, fuori dalla top 10. Alla 19esima posizione c'è "Cornflakes" di Eugenio Campagna (della squadra degli over, guidata da Mara Maionchi), mentre alla 27esima troviamo "A domani per sempre" di Sofia Tornambene (delle under donna di Sfera Ebbasta). Non sono presenti tra le prime 100 posizioni "Chasing paper" di Giordana Petralia, "Elefante" dei Booda, "Glum" di Davide Rossi e "Like I could" di Nicola Cavallaro.

Su iTunes sono ancora in top 10 "Enfasi" dei Sierra (al nono posto) e "A domani per sempre" di Sofia Tornambene (al decimo).

Su Spotify, gli unici presenti nella top 50 Italia sono gli stessi Sierra.