Led Zeppelin, i 45 anni di “Physical Graffiti”: una canzone al giorno. “The rover”

Con la sua essenza decisamente riff-rock, “The Rover” è in effetti uno degli scarti di “Houses of the Holy” (registrata a Stargroves nel maggio 1972) che avrebbe potuto irrobustire le sonorità di quel disco. Curiosamente però, le origini di questa canzone sono da ricercare ancora più indietro, durante le sessioni di “Led Zeppelin III” di Bron-Yr-Aur in cui era nata come traccia acustica. Il testo di Robert è tutt’altro che semplice, in quanto mescola l’immagine del viaggiatore irrequieto, che sarebbe stata perfetta per “Houses of the Holy”, alle visioni apocalittiche del disco precedente e ai classici riferimenti femminili presenti in tutti e cinque i dischi usciti finora. Questi temi vengono presentati in tre diverse sezioni: la prima, con il ruggito da motore a reazione del riff in mi maggiore, poi le due parti melodiche che sostituiscono il ritornello della canzone e infine un altro riff dalla potenza di un aereo militare per un break di fine brano, che mostra tutta la bravura di Jimmy nell’armeggiare con gli accordi in discesa. Nel frattempo, Jones e Bonham sospingono la traccia con parti semplici e vigorose; Bonzo batte il ritmo con combinazioni di charleston e cassa, mentre Page crea una danza elettronica, rafforzata dall’effetto phaser e dalle sovraincisioni aggiuntive, che include uno dei suoi assoli elettrici più organizzati e memorabili di sempre, scandito come un flamenco e che sembra quasi una canzone a sé stante.

Domani scriveremo di “In my time of dying”.

Leggi qui la scheda di “Custard Pie”​

I testi sono tratti dal libro di Martin Popoff “Led Zeppelin. Tutti gli album – Tutte le canzoni”, pubblicato da Il Castello, per gentile concessione dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Physical Graffiti” e di tutti gli altri album dei Led Zeppelin.