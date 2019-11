La storia di "De Gregori canta Bob Dylan"

L'ammirazione di Francesco De Gregori per Bob Dylan non è mai stata un mistero e, nel 2015, viene ufficialmente portata alla luce con l'uscita di De Gregori canta Bob Dylan.

Le 11 tracce del disco sono essenzialmente brani di Dylan tradotti in italiano. Traduzioni in cui, in parte, De Gregori si era già cimentato in passato.

Come nel caso di Non dirle che non è così (If You See Her, Say Hello) - pubblicata nel disco dal vivo del 1997 La valigia dell’attore - Come il giorno (I Shall Be Released) o, ancora, Via della povertà (Desolation Row), tradotta insieme a Fabrizio De André che poi la inserì nell'album Canzoni (1974).

L'arte di Bob Dylan è sempre stata un punto di riferimento per De Gregori, anche perché rappresentava un tramite con la cultura statunitense.

«Quando arrivò Dylan, capii che tutti i conti tornavano. Da Paperino a Steinbeck, da Melville a John Ford», ha dichiarato Francesco.

È interessante notare la scelta dei brani, che non include - contrariamente a quanto si potrebbe immaginare - i pezzi più celebri di Bob.

