Iggy Pop, guarda il video di 'Sonali' diretto da Mac Demarco

E' stato reso disponibile in streaming gratuito il video di "Sonali", brano di Iggy Pop incluso nel nuovo album solista - "Free" - consegnato dal già leader degli Stooges ai mercati lo scorso settembre: la clip, diretta dal cantautore canadese Mac Demarco, un uomo rettile - interpretato da Tommy Midnight - si aggira per una città alla ricerca della propria fidanzata (rettile anche lei), impersonata sul set da Kiera McNally, nella vita reale partner dello stesso Demarco.

Iggy Pop, al momento, non ha in programma date per la prossima estate: a oggi l'unica data confermata dall'Iguana nel proprio calendario di impegni dal vivo risulta essere quella prevista al Beacon Theatre di New York del prossimo 6 marzo. Il frontman di Detroit è stato il protagonista di una mosta aperta lo scorso 7 novembre presso lo spazio ONO di Bologna intitolata “Iggy Pop The Passenger. Fotografie di Esther Friedman", fotografa tedesca e testimone in prima persona del "periodo berlinese" dell'artista americano.