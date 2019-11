Robbie Williams e Coldplay: battaglia per il primo posto. Volano frecciatine

È battaglia tra Robbie Williams e i Coldplay per il primo posto nella classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito questa settimana, traguardo che l'ex Take That prova a conquistare con il suo disco natalizio "The Christmas Present" e che la band guidata da Chris Martin può aggiudicarsi con "Everyday life". E volano anche frecciatine.

È stato Robbie Williams a fare la prima mossa. Durante un concerto tenuto a Londra lo scorso giovedì, 21 novembre, il cantante ha ammesso senza troppi giri di parole di ambire alla vetta della classifica, e di temere l'agguerrita concorrenza delle altre uscite - compreso il nuovo album dei Coldplay, pubblicato lo stesso giorno del disco dell'ex cantante dei Take That:

"Sarei davvero felice se 'The Christmas present' andasse al primo posto della classifica. Se non succederà, sarò distrutto. Non ho problemi a dire che voglio che succedano cose belle".

I Coldplay hanno risposto alzando le mani con ironia. Parlando con il New Musical Express, il frontman Chris Martin ha detto:

"Robbie Williams, non mi interessa. Onestamente, la cosa ci sta bene. Se lo vuole, può prendersi tranquillamente il primo posto".

La classifica sarà pubblicata alla fine di questa settimana. Al primo posto, attualmente, ci sono gli Westlife con "Spectrum", seguiti da Celine Dion con "Courage".