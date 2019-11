Robbie Williams: "Voglio suonarle a quel bullo di Liam Gallagher"

Nonostante Robbie Williams e Liam Gallagher siano stati amici negli anni Novanta, le cose sono molto cambiate - e da tempo. Frecciate, polemiche, inviti a risolvere la questione a pugni e altre finezze simili non sono mancate per tutti gli anni Duemila. E dopo un ritorno di fiamma a inizio novembre, Williams semnra avere voglia di litigare ancora.

In una recente intervista rilasciata al tabloid britannico "The Sun" l'ex Take That ha ribadito:

Ammiro Liam Gallagher. E' la voce di una generazione, l'ultimo di una razza in via di estinzione, visto che le popstar ormai sono diventate noiose. Ma ho ancora voglia di suonargliele. Lui per me è come un bullo della scuola e mi piacerebbe un sacco mettere al tappeto il bullo.

Per restare in tema Oasis, poi, Robbie ha detto di essere in contatto con gli altri Take That, ma solo via e-mail. In particolare ha detto di Gary Barlow: