La storia di "Live at the BBC Vol. 1" dei Beatles

Tra il 1962 e il 1965, i Beatles suonarono dal vivo come ospiti di vari programmi trasmessi dalla BBC. Più di 50 live per un totale di 330 brani trasmessi, sigle e jingle inclusi.

Quasi tutti si tennero tra il 1963 e il 1964. Per la precisione, 10 al Saturday Club e 15 al programma dedicato Pop Go the Beatles, che ebbe inizio nel giugno del 1963.

Dal momento che molte canzoni vennero proposte più di una volta, in realtà i pezzi realmente suonati furono 99.

Ai tempi, i Beatles non avevano ancora accumulato un tale numero di brani originali, per cui per la maggior parte si trattava di cover.

I Fab Four si cimentavano spesso in versioni alternative di tracce famose, come nel caso della prima canzone eseguita per la BBC, Dream Baby (How Long Must I Dream?) di Roy Orbison o, ancora, delle cover di Chuck Berry (Too Much Monkey Business), Ray Charles (I Got a Woman) e Little Richard (Long Tall Sally).

