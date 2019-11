Billie Eilish lancia una linea di abbigliamento per bambini

La cantante di "Bad Guy" ha lanciato ufficialmente una nuova linea di abbigliamento per bambini: i capi sono stati annunciati con una serie di post sul canale Instagram di Billie Eilish e poco dopo messi in vendita sullo shop online collegato al sito ufficiale dell'artista. Tra i capi disponibili ci sono felpe (in vendita a 64 dollari), t-shirt, pantaloncini e berretti.

Lo scorso 14 novembre la cantante californiana ha presentato al pubblico il suo nuovo singolo “Everything I wanted”:

Al proposito, l'artista ha dichiarato:

“Questa canzone parla di me e mio fratello. Non importa cosa accadrà ma noi siamo e saremo sempre qui per rendere le cose migliori”.

Billie Eilish tornerà a esibirsi in Italia il prossimo 17 luglio a Milano Rocks, festival che sarà ospitato da MIND Milano Innovation District, parte dell'ex area EXPO situata a Rho, nell'hinterland nord-occidentale del capoluogo lombardo: i biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketOne e presso tutti gli altri operatori autorizzati a prezzi compresi tra i 50 e i 74 euro (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali).