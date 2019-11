Anastacia debutta nel musical "We Will Rock You"

Anastacia debutta per la prima volta in un musical: "We will rock you", spettacolo che presenta più di venti canzoni dei Queen - da “Radio Gaga” fino a “We Are the Champions” e “Bohemian Rapsody” - con il libretto di Ben Elton.

L’esordio sarà il 6 dicembre all'Afas Live di Amsterdam, in Olanda. Lo show ha un’anima italiana infatti è diretto e prodotto da Massimo Romeo Piparo (‘Mamma mia!’, ‘Billy Elliot’, ‘The school of rock’) che dichiara all’Ansa:

"Sono 19 anni che avevo puntato ‘We Will Rock’, dalla prima volta che l'ho visto in scena al Palladium di Londra. Al tempo, però, avere i diritti sembrava molto complicato, per non parlare di tradurlo in italiano".

Due anni fa l'idea di proporlo e di chiamare Anastacia per la parte di Killer Queen, la spietata comandante della Global Soft che in un futuro fra 300 anni da la caccia alla Resistenza di un gruppo di Bohemians che si nascondono nei sotterranei e tramandano ricordi del tempo glorioso nel quale il rock regnava sulla terra.

Dice la 51enne cantante di Chicago: