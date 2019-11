Addio ad Antonello Falqui

E' morto all'età di 94 anni il decano dei registi televisivi italiani, Antonello Falqui: a darne notizia sono stati i suoi familiari con un post sulla propria pagina Facebook ufficiale.

Le esequie saranno celebrate il prossimo lunedì 18 novembre alle ore 11 presso la chiesa Sant'Eugenio di viale Belle Arti, a Roma.

Nato nella Capitale nel 1925, Falqui debuttò nel mondo dello spettacolo come aiuto regista di Curzio Malaparte per la pellicola "Cristo proibito", ma divenne celebre grazie ai suoi lavori per il piccolo schermo: approdato in RAI, presso la sede di Milano, nel 1952, l'artista firmò le regie del "Musichiere" (dal '57 al '60), di "Canzonissima", a partire dal '58, per la quale collaborò - nel '68 e nel '69 - con Mina e Johnny Dorelli, della serie "Stasera" (con Rita Pavone, Patty Pravo, Gianni Morandi e Adriano Celentano), di "Dove sta Zazà" (con Gabriella Ferri), di "Milleluci" (con Raffaella Carrà) e di "Al Paradise" con Milva ed Heater Parisi). Il suo ultimo lavoro fu per "Pavarotti & Friends", il primo evento musicale organizzato dal compianto tenore a Modena nel 1992 al quale presero parte, tra gli altri, Sting, Zucchero (nella foto con lo stesso Pavarotti), Brian May, Bob Geldof e Suzanne Vega.