Cranberries: manchi, Dolores

Tra il 2009 e il 2011 i Cranberries sono tornati insieme sul palco: il reunion tour che la band irlandese ha messo in scena ha permesso a Dolores O'Riordan e soci di ritrovare la sintonia di una volta, sfociata poi nell’album “Roses”, il primo dei Cranberries dopo circa dieci anni dal precedente. In quell’occasione, quando i Cranberries erano impegnati nella promozione del disco, abbiamo incontrato la band per fare due chiacchiere sul progetto. Era il 2012.

“‘Roses’ è l’ultima canzone che abbiamo scritto per questo nuovo disco. Era un demo e in realtà è nata per un incidente. È stata spedita per errore a Dolores, la quale ha detto: ‘Non me l’avevate fatta ancora sentire, amo questa canzone’. E ne ha voluto scrivere subito il testo”, ha spiegato la formazione di “Zombie”, proseguendo: “Abbiamo sempre scelto titoli molto lunghi per i nostri dischi e ci siamo detti che ‘Roses’ suonava bene, eravamo tutti d’accordo, quindi perché no”.

Quanto poi alle caratteristiche del disco, ecco le parole dei Cranberries: “Questo album è davvero molto vicino ai primi due dischi che abbiamo realizzato, con l’aggiunta della freschezza del presente. Non è un album in cui abbiamo cercato hit o realizzato per fini commerciali. Penso che sia un disco vero, che racchiude il reale sound dei Cranberries. È stato realizzato in un lungo lasso di tempo, a dieci anni da quello precedente”.

“Durante i soundcheck ci siamo trovati a scrivere nuovo materiale. Abbiamo sentito la stessa alchimia e abbiamo così deciso di tornare in studio. Era aprile, e in sei settimane è nato questo disco del quale siamo molto orgogliosi”.