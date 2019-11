Arriva a Roma ‘GAD – Global Artist Digit_All’ il 14 e 15 dicembre

GAD l’Alieno Viola, che supporta e offre formazione gratis di Digital Marketing e Comunicazione esclusivamente agli artisti, arriva a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, sabato 14 e domenica 15 dicembre.

GAD – Global Artist Digit_All è un progetto evento, alla sua prima edizione in Italia, che prevede Formazione gratuita (previa iscrizione) per gli artisti la mattina di sabato 14 e domenica 15 dicembre e Intrattenimento (previo biglietto acquistabile su TicketOne) pomeridiano. I relatori di GAD saranno Giordano Sangiorgi (MEI), Eleonora Rocca (Digital Innovation Days), Vincenzo Cosenza (Boozzle), Gabriele Aprile (Social Music Marketer), Luigi Sansò (Università di Tor Vergata), Patrizia Frattini (Rock Copy), Stefania Monopoli (Artist Coaching), Alessandra Furfaro (The Washing Machine) e Stefano Accetta (OCMG e GAD Founder), che la mattina di sabato 14 e di domenica 15 dicembre, nella Sala G. Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, metteranno la loro esperienza e competenza al servizio degli artisti (attori, scrittori, autori, cantautori, musicisti, ballerini, fotografi, giocolieri, pittori, scultori, designer, videomaker etc… ) che hanno voglia di capire meglio come sfruttare i social media per promuoversi online e vendere le proprie opere, musiche, canzoni e composizioni.

Si parlerà di Social Media Marketing, Digital Transformation, Influencer Marketing, Arte 3.0, Ecommerce, obiettivi, strategie, tecniche e buone pratiche, nuove tecnologie di composizione e distribuzione della musica e dell’arte e verranno approfonditi casi studio di settore. Il progetto prevede uno show in due atti nel pomeriggio di sabato e di domenica, con la regia di Paolo Mellucci, dal titolo “È cambiato tutto, o no? Dall’età della pietra ai giorni nostri”. Lo spettacolo, rivolto a tutti e adatto alle famiglie, porterà sul palco sand-art, danza, comicità, intrattenimento, coinvolgimento e tanta musica con ospiti come Edoardo De Angelis e Francesco Giunta, Il Matricomio, Jason Joe (Tik Tok Influencer), Andrew Faber e Carlo Valente, Marilisa Ungaro e Gabiella Compagnone.