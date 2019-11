Bring Me the Horizon: ascolta la nuova canzone ‘Ludens’

La band di Sheffield ha pubblicato una nuova canzone dal titolo “Ludens”, inclusa nella colonna sonora del videogioco “Death Stranding”. Oltre ai Bring Me the Horizon, le musiche che completano “Death Stranding: Timefall” sono di, tra gli altri, Major Lazer & Khalid, Chvrches, e Neighbourhood.

“‘Death Standing’ è un gioco che stavo aspettando da molto prima che si decidesse una collaborazione. Kojima-san è una delle poche persone che definirei un eroe. Creare una canzone per il primo gioco di Konami è stato in ugual misura scoraggiante, stressante ed eccitante. Il tutto sembrava surreale e sbagliato. A dire il vero non sapevo come si sarebbe potuta inserire una canzone dei Bring Me The Horizon in questo tipo di gioco, ma ne sono rimasto stupito provando a classificare lo stile di Kojima!”

Oli Sykes, frontman della band britannica, ha raccontato:

L'ultimo passaggio in Italia del gruppo britannico - che lo scorso mese di ottobre ha presentato la propria linea di merchandise personalizzato - è segnato dal concerto andato in scena lo scorso 19 luglio presso il Bologna Sonic Park, all'Arena Parco Nord del capoluogo emiliano, dove i Bring Me the Horizon hanno suonato dal vivo il loro più recente album in studio, "Amo", uscito lo scorso 25 gennaio - ideale seguito di "That's the Spirit" del 2015.