George Michael: subito un'altra canzone postuma. Ascolta

Un'altra canzone postuma di George Michael, a distanza di quasi tre anni dalla sua morte. Si intitola "This is how (We want to get high)" e segue di due anni "Fantasy": solo che a differenza del brano pubblicato nel 2017, che era una rielaborazione di un brano risalente al periodo di "Faith", questo è stato registrato durante le ultime sessioni in studio dell'ex voce degli Wham!, prima della sua scomparsa.

La canzone è stata registrata presso gli Air Studios di Londra e accompagna la scena finale di "Last Christmas", commedia romantica diretta da Paul Feig con una sceneggiatura firmata da Emma Thompson, ispirata all'omonima hit degli Wham! Del cast fa parte anche Emilia Clarke, nota ai più per aver recitato in "Game of Thrones". "This is how (We want to get high)" potrebbe preludere all'uscita di altre canzoni inedite del cantante - ce ne sono almeno altre tre pronte per essere pubblicate, che la sceneggiatrice racconta di aver già avuto modo di ascoltare per il film.

"Last Christmas" arriverà nei cinema degli Stati Uniti il prossimo 8 novembre e in quelli italiani il 19 dicembre.