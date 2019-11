Sesso, droga e Rolling Stones: le frequentazioni di Patty Pravo

"Sono nata sorridente e spero di morire sorridente": Patty Pravo si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale racconta le avventure della sua vita (tra viaggi e sesso), le sue frequentazioni (con Keith Richards e Mick Jagger dei Rolling Stones) e i suoi vizi (su tutti, la droga).

La cantante, che lo scorso aprile ha spento le 71 candeline sulla torta, nell'intervista ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita, parlando anche dei tanti matrimoni. A partire da quello con il batterista e pittore Gordon Fagetter:

"Ci sarebbe piaciuto un figlio, ma non puoi crescere i figli in tour e ci siamo promessi che non ne avremmo avuti. Il secondo era Franco Baldieri. L'unico non musicista, ma antiquario. Abbiamo passato la notte insieme, scoperto di essere anime uguali e, la mattina, ho messo la pelliccia sul pigiama e siamo andati in Campidoglio a sposarci. È durata poco [...] perché ho incontrato Riccardo Fogli. Il loro manager (dei Pooh) gli disse di scegliere: o loro o me. Riccardo scelse me. Finì perché io dovevo lavorare e non è bello portarsi dietro uno che non lavora. Ci siamo sposati in Scozia, con rito celtico, per cui, non è con lui che divento bigama. Lavoravo con Vangelis all'album Tanto, entro nel suo studio e vedo un bellissimo ragazzo che suona il basso, Paul Martinez. Poi un altro, bellissimo, che suona la chitarra, Paul Jeffrey. Amarci in tre fu naturale".