Pink Floyd, i 40 anni di “The Wall”: una canzone al giorno. “In the flesh?”

“Non è da qui che siamo entrati”. La frase, pronunciata dall’attore Robert Mitchum nel film del 1952 “One Minute To Zero”, fu presa in prestito da Roger Waters e spezzata in due parti per conferire a “The Wall” l’andamento circolare tipico degli ultimi lavori del gruppo: “...siamo entrati” (“...we came in”) è infatti il preludio ai pochi secondi di “Outside The Wall” in avvio dell’opera, giusto prima del prepotente attacco di “In The Flesh?”; la stessa “Outside The Wall”, canzone di chiusura del concept album, termina con la prima parte della frase “Non è da qui che...” (“Isn’t this were...”).

“In The Flesh?” era originariamente intitolata “The Show Part One” e prese il titolo definitivo solo a partire dai mixaggi del 24 settembre 1979. Non faceva parte della prima demo di “The Wall”.

Il suono della canzone simula un’esecuzione dal vivo: un accorgimento tecnico su cui il gruppo lavorò alacremente per offrire una percezione uditiva coerente con lo sviluppo della vicenda.

Domani scriveremo di “The thin ice”.

I testi sono tratti dal libro di The Lunatics “Pink Floyd. Il fiume infinito”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione degli autori e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “The Wall”.