Reunion delle Destiny's Child, parla Kelly Rowland

Ci sarà davvero una reunion delle Destiny's Child, il trio composto da Beyoncé (in foto), Michelle Williams e Kelly Rowland che si impose nelle classifiche mondiali tra la fine degli anni '90 e i primi anni Duemila? Del progetto di riformare il gruppo se ne parla ormai da tempo e sebbene lo scorso anno Kelly Rowland e Michelle Williams siano tornate a condividere il palco con Beyoncé in occasione della sua esibizione al Coachella, un tour non è stato ancora annunciato. Ora, però, Kelly Rowland commenta le indiscrezioni. E pur senza sbottonarsi, lascia intendere che qualcosa potrebbe bollire in pentola.

Intervistata da Entertainment Tonight, la cantante ha detto:

"Abbiamo fatto della musica incredibile in passato e non so se il gruppo tornerà. Ma possiamo avere sorprese in questi tempi? Tutti vogliono sapere le cose in anticipo. I nostri fan sono sempre stati fantastici, mi piace sorprenderli. Niente assi nelle maniche, prometto, ma anche se ci fossero non lo direi".

L'ultimo album in studio del gruppo prima del congelamento è stato "Destiny fulfilled", pubblicato nel 2004 e seguito dalla raccolta "#1's" e dal disco dal vivo "Live in Atlanta".