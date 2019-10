Concerti, Papa Roach: una data in Italia a febbraio

E' fissata per il prossimo 20 febbraio all'Alcatraz di Milano l'unico appuntamento dei Papa Roach con i fan italiani per il 2020: il concerto del gruppo capitanato da Jacoby Shaddix sarà aperto dagli Hollywood Undead, band losangelina che ha pubblicato il proprio ultimo album, "Five", nel 2017, e dagli Ice Nine Kills, quartetto metalcore bostoniano tornato a segnalarsi sul panorama discografico nel 2018 con il disco "The Silver Scream".

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne al prezzo di 40 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali: in alternativa, e al netto di un eventuale sold-out, i tagliandi saranno messi in vendita anche presso il botteghino del locale, la sera stessa del concerto, al prezzo di 46 euro. I cancelli saranno aperti alle 18, mentre i live set prenderanno il via alle 19.

L'ultimo album dei Papa Roach, "Who Do You Trust?", è stato pubblicato lo scorso gennaio: prodotto da Nicholas Furlong, Colin Brittain e Jason Evigan, il disco è entrato nella top ten dei lavori più venduti in Austria, Germania e Svizzera.