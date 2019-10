Sting chiama Bruce Springsteen e John Mellencamp per il Rainforest Fund 2019

Il prossimo 9 dicembre, al Beacon Theatre di New York, si terrà la trentesima edizione del Rainforest Fund, serata musicale benefica organizzata da Sting e da sua moglie Trudie Styler per finanziare l'omonima ong fondata insieme a Jean-Pierre Dutilleux nel 1987 impegnata nella difesa delle foreste pluviali e delle popolazioni indigene che le abitano.

Per dare lustro all'importante ricorrenza il già leader dei Police avrebbe invitato a esibirsi alla serata - secondo quanto riferito dal britannico Mail - due autentiche leggende della canzone americana, Bruce Springsteen e John Mellencamp. L'indiscrezione, al momento, non ha trovato riscontri ufficiali: di certo, per ora, c'è il presentatore della serata, la star di Hollywood Robert Downey Jr..

Sempre secondo il mail, nella line-up della serata potrebbero trovare spazio altre star di prima grandezza come James Taylor, Bob Geldof, Shaggy, Ricky Martin, H.E.R., MJ Rodriguez e gli Eurythmics. "Con l'Amazzonia devastata dagli incidenti di questa estate e una reale e crescente consapevolezza dei cambiamenti climatici, non c'è mai stato un momento più importante o più opportuno per combattere per proteggere le nostre foreste", ha commentato al proposito la Styler: "Tutta la vita sulla terra dipende dalla sopravvivenza delle foreste: tutti i proventi dalla serata saranno devoluti per la protezione e per il sostegno delle popolazioni indigene e delle terre che occupano, poiché sono loro i migliori protettori di questo elemento vitale del nostro ecosistema".

I biglietti saranno disponibili a partire dal prossimo primo novembre a prezzi che oscillano tra i 206 ai 580 dollari.