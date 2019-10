Sanremo 2020, il regolamento: cover in gara e altre novità

È stato reso noto il regolamento per la settantesima edizione del Festival di Sanremo - in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio - la cui direzione artistica è affidata ad Amadeus. Tra le novità per la settantesima edizione del Festival di Sanremo vi è l’introduzione della “serata cover” - prevista per la terza giornata della kermesse sanremese, il 6 febbraio - e l’istituzione di giurie diverse ogni sera, sia per i Big (o Artisti Campioni) - che verrano svelati nel corso della puntata de “I soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia” il 6 Gennaio -che per le Nuove proposte.

I venti Campioni in gara interpreteranno canzoni tratte dal repertorio della kermesse canora, citato nel regolamento diffuso dalla RAI come “Canzone di Sanremo 70”. La “serata cover” sarà parte integrante della gara: le votazioni ottenute durante le esibizioni determineranno una classifica generale della sezione, e concorreranno anch’esse a stabilire il vincitore finale di Sanremo 2020, insieme ai voti ottenuti nelle altre puntate.

Per l’edizione di Sanremo, che prenderà il via il prossimo febbraio, un’altra novità riguarda la giuria: nella sezione dei Big saranno chiamate a votare giurie diverse: quella Demoscopica valuterà le prime dieci canzoni eseguite il martedì e per le seconde dieci che saranno presentate il mercoledì. La giuria composta da musicisti e vocalist dell’Orchestra voterà, invece, il giovedì. Infine la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web esprimerà il proprio voto il venerdì. La giuria Demoscopica e la Stampa voteranno insieme, con l’aggiunta del Televoto durante la serata finale (in sostituzione dei musicisti e vocalist dell’Orchestra).

Cambiano le regole anche per la sezione Nuove Proposte - che come già annunciato torna con otto artisti in gara, in cui concorrerano cinque canzoni interpretate dai scelti durante la finale di Sanremo Giovani del 19 dicembre; due interpreti, e corrispetivi brani, selezionati dal concorso Area Sanremo 2019 più l’artista vincitrice dell’edizione 2019 di Sanremo Young, Tecla Insolia, con un brano inedito. Per le Nuove Proposte il voto spetta nella prima e nella seconda solo alla giuria Demoscopica; nella terza e quarta serata voteranno invece Giuria Demoscopica, Giuria Stampa, Tv, Radio e Web, Televoto.