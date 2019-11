Police: tutte le info sul box "Every move you make - the studio recordings"

Ottime notizie per i fan del trio britannico dei Police. Il prossimo 15 novembre 2019, infatti, la band pubblicherà - tramite etichetta Universal - un box set da sei CD o sei 33 giri intitolato "Every move you make - the studio recordings".

Il cofanetto, come il titolo suggerisce ampiamente, riunisce tutti i loro cinque album incisi in studio ("Outlandos d'amour", "Reggatta de blanc", "Zenyatta mondatta", "Ghost in the machine" e "Synchronicity") con l'aggiunta di uno sipeciale disco bonus di B-side e outtake dal titolo "Flexible strategies". Questo sesto disco di materiale supplementare è particolarmente intrigante per gli appassionati e offre - fra le diverse chicche - anche una rarissima versione remix di "Truth hits everybody".

L'audio di tutti gli album è stato appositamente rimasterizzato, per una migliore resa sonora, presso i leggendari studi londinesi di Abbey Road.

"Every move you make - the studio recordings" era già uscito in versione cofanetto di vinili in occasione del 40° anniversario dalla fondazione della band (nata nel 1977). Ora giunge nuovamente sul mercato in duplice veste: versione CD in special price (i dischetti sono confezionati in digipak colorati) oppure vinile limitato.

Ma non è tutto... chi non desiderasse acquistare l'intera discografia di Sting, Copeland e Summers avrà infatti modo di accaparrarsi alcune perle viniliche. Sempre il 15 novembre Universal commercializzerà le versioni rimasterizzate (su vinile da 180 grammi) di "Reggatta de blanc", "Zenyatta Mondatta", "Ghost in the machine" e "Synchronicity". Una bella occasione per sostituire le proprie vecchie copie degli LP o per aggiungere questi vinili alla collezione.

Queste è la tracklist dei CD e LP inclusi nel box:

"Outlandos d'Amour"

Next to You

So Lonely

Roxanne

Hole in My Life

Peanuts

Can't Stand Losing You

Truth Hits Everybody

Born in the '50s

Be My Girl

Masoko Tanga

"Reggatta de Blanc"

Message in a Bottle

Reggatta de Blanc

It's Alright for You

Bring on the Night

Deathwish

Walking on the Moon

On Any Other Day

The Bed's Too Big Without You

Contact

Does Everyone Stare

No Time This Time

"Zenyatta Mondatta"

Don't Stand So Close to Me

Driven to Tears

When the World Is Running Down, You Make the Best of What's Still Around

Canary in a Coalmine

Voices Inside My Head

Bombs Away

De Do Do Do, De Da Da Da

Behind My Camel

Man in a Suitcase

Shadows in the Rain

The Other Way of Stopping

"Ghost in the Machine"

Spirits in the Material World

Every Little Thing She Does Is Magic

Invisible Sun

Hungry for You (J'aurais toujours faim de toi)

Demolition Man

Too Much Information

Rehumanize Yourself

One World (Not Three)

Ωmegaman

Secret Journey

Darkness

"Synchronicity"

Synchronicity I

Walking in Your Footsteps

O My God

Mother

Miss Gradenko

Synchronicity II

Every Breath You Take

King of Pain

Wrapped Around Your Finger

Tea in the Sahara

"Flexible Strategies"

Dead End Job (1978)

Landlord (1979)

Visions Of The Night (1979)

Friends (1980)

A Sermon (1980)

Shambelle (1981)

Flexible Strategies (1981)

Low Life (1981)

Murder By Numbers (1983)

Truth Hits Everybody (Remix) (1983)

Someone To Talk To (1983)

Once Upon A Daydream (1983)