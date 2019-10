Fetty Wap, online il video dell'aggressione a Las Vegas

La testata scandalistica online TMZ ha reso disponibile in streaming il video che inchioda Fetty Wap, la star della trap americana accusato da una guardia del Mirage Hotel and Casino di aggressione: nella clip, disponibile a questo indirizzo, il cantante di Paterson, New Jersey, prima discute con alcuni addetti alla sicurezza della struttura, poi - dopo un breve ma acceso alterco - passa alle vie di fatto, scatendando una mega rissa tra il suo staff e il personale della sala da gioco durante la quale sferra tre pugni sul viso di uno dei vigilanti.

Alla luce della prova video, stando ai documenti del tribunale consultati da TMZ, le autorità incaricate di indagare sull'accaduto avrebbe spiccato nei confronti di Willie Maxwell II - questo il nome all'anagrafe dell'artista - un capo d'accusa per percosse. Al momento non sarebbe ancora stata fissata una data per il processo.