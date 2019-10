Tool, per la prima volta dal vivo due brani di "Fear inoculum"

I Tool sono tornati sul palco dopo la pubblicazione di "Fear inoculum", il loro primo album in 13 anni: la band ha suonato in California, ieri 13 ottobre, al festival Aftershock a Sacramento CA. Nella prima data del tour autunnale sono state eseguite per la prima volta due canzoni del disco: la title-track, e "Pneuma" - in totale tre i brani dell'album, assieme ad "Invincible", in scaletta già nel tour estivo.

Ecco i video di "Pneuma" e "Fear Incoulum" e la scaletta del concerto.