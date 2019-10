Green Day, ascolta la nuova canzone 'Fire, ready, aim'

La band guidata da Billie Joe Armstrong ha pubblicato una nuova anticipazione dell’album che uscirà il prossimo 7 febbraio; dopo la title track dell’atteso "Father of all…”, scelta come singolo apripista, ecco la nuova canzone dei Green Day “Fire, ready, aim”:

All’inizio del mese di ottobre è stato già possibile ascoltare un’anteprima del nuovo brano, estratto dall’ideale seguito di “Revolution radio” del 2016, nel video pubblicato dalla National Hockey League, a cui ha partecipato la stessa band californiana. La lega professionistica che accorpa le squadre statunitensi e americane ha, infatti, scelto “Fire, ready, aim” come sigla del Wednesday Night Hockey.

Nel 2020 i Green Day sono attesi in Italia per due date del loro “Hella mega tour”, entrambe in compagnia dei Weezer: le band di Billie Joe Armstrong e Rivers Cuomo saranno a Milano il prossimo 10 giugno e a Firenze l’11 giugno in occasione dell'edizione 2020 di Firenze Rocks.