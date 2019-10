X Factor, i bootcamp: tocca a Malika Ayane e Mara Maionchi

Qesta sera si svolge la seconda parte della seconda fase delle selezioni della nuova edizione di "X Factor". Spazio ancora ai bootcamp, che vanno in onda alle 21.15 su SkyUno (e relative piattaforme streaming per abbonati - per vederlo in chiaro bisognerà attendere la replica di domani, 20 settembre, sul TV8 del digitale terrestre).

Dopo le under donne seguite da Sfera Ebbasta, e i gruppi seguito da Samuel, tocca agli under uomini da Malika Ayane, e agli over 25 di Mara Maionchi. Così come la settimana scorsa ciascun giudice dovrà sceglirre 5 nomi, assegnando delle sedie: fino all’ultima esibizione il giudive potrà effettuare dei cambi e decidere di dare il posto ad un altro concorrente. La prossima settimana toccherà gli home visit (17 ottobre). Il live partirà dal 24 ottobre.