Bob Dylan, la storia di "Shot of love"

Dopo Slow Train Coming (1979) e Saved (1980), Bob Dylan pubblica nel 1981 Shot of Love, ultimo album della cosiddetta trilogia della conversione.

Inizia a registrarlo nel 1980, in California, avvalendosi di una schiera di musicisti di spicco come Jim Keltner, Fred Tackett, Tim Drummond, Danny Kortchmar, Donald “Duck” Dunn, Steve Douglas, Ron Wood, Benmont Tench e perfino Ringo Starr, alla batteria in Heart of Mine.

Non mancano le coriste – Carolyn Dennis, Madelyn Quebec, Regina McCrory e Clydie King – per un’immancabile tocco gospel che, tuttavia, è meno presente rispetto ai due album precedenti.

Shot of Love, infatti, è più rock’n’roll e la voce di Dylan trova una delle sue espressioni migliori in assoluto.

