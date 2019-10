X Factor, i bootcamp: contestazione in vista per Samuel

Qesta sera si svolge la seconda fase delle selezioni della nuova edizione di "X Factor": i bootcamp vanno in ondaralle 21.15 su SkyUno (e relative piattaforme streaming per abbonati - per vederlo in chiaro bisognerà attendere la replica di domani, 20 settembre, sul TV8 del digitale terrestre).

La settimana scorsa sono state assegnate le categorie: Le under donne saranno seguite da Sfera Ebbasta, gli under uomini da Malika Ayane, la Maionchi gli over 25, mentre il cantante dei Subsonica guiderà i gruppi: ciascun giudice dovrà scegliree 5 nomi, e si ripeterà il gioco delle sedie: i posti verranno assegnato con una sedita fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi e decidere di dare il posto ad un altro concorrente. Ed è in vista la contestazione del pubblico del Forum di Assago - dove si è spostato lo show, per Samuel: lo si capisce da queste immagini concesse da Sky e lo aveva anticipato lo stesso cantante nella nostra intervista. I bootcamp andranno avanti anche il 10 ottobre, infine gli home visit (17 ottobre). Il live partirà dal 24 ottobre.