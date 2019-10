Michael Stipe: esce questa settimana il primo singolo ufficiale come solista

Negli ultimi tempi Michael Stipe ha lanciato ai suoi fan più di un segnale a proposito di una sua carriera solista post-R.E.M., facendo ascoltare in diverse occasioni nuove canzoni. Quella che segnerà ufficialmente il suo debutto come solista arriverà però questa settimana. Sabato 5 ottobre, più precisamente, giorno in cui sul suo sito ufficiale sarà possibile scaricare "Your capricious soul" (non è inedita, però: Stipe l'aveva già cantata alla Webster Hall di New York all'inizio di quest'anno). Ad annunciarlo è lo stesso ex frontman dei R.E.M., facendo sapere che il ricavato dalla vendita del singolo sarà devoluto agli attivisti di Extinction Rebellion, che si batte contro i cambiamenti climatici e per fermare la perdita di biodiversità.

Nella nota pubblicata per annunciare l'uscita della canzone, Stipe racconta:

"Mi sono preso una lunga pausa dalla musica e ora voglio tornare in pista. Amo "Your capricious soul", è il mio primo pezzo da solista. Voglio unirmi a questo cambiamento di consapevolezza. Extinction Rebellion mi ha spinto a pubblicare questa canzone e a non aspettare. La nostra relazione con l'ambiente è stata fonte di preoccupazione per molto tempo e ora mi sento fiducioso, persino ottimista. Credo che possiamo apportare il tipo di cambiamento necessario per migliorare il nostro meraviglioso pianeta terra, la nostra posizione e il nostro posto su di esso".

Nei prossimi giorni arriverà anche il videoclip ufficiale del brano, diretto da Sam Taylor-Johnson.