Liam Gallagher, i video e la scaletta dell'MTV Unplugged

In Rete è stata resa disponibile la versione quasi integrale del concerto acustico tenuto dal già frontman degli Oasis Liam Gallagher lo scorso 3 agosto (ma trasmesso solo in questio giorni) alla Hull City Hall di Hull, nel Regno Unito, per i rinnovati MTV Unplugged: per l'occasione il cantante britannico ha equamente distribuito in scaletta sia i brani estratti dalle sue due prove soliste - "As You Were" del 2017 e il recentissimo "Why Me? Why Not" - sia dal repertorio della band un tempo guidata insieme al fratello Noel.

Per l'occasione il minore dei fratelli Gallagher ha eseguito la cover di "Natural Mystic", brano di Bob Marley pubblicato in origine nell'album "Exodus" del 1977, e ospitato sul palco Bonehead, all'anagrafe Paul Arthurs, chitarrista originale del suo primo gruppo intervenuto su "Sad Song", "Some Might Say", "Cast No Shadow" e "Stand by Me".

Ecco, di seguito, i brani eseguiti da Liam Gallagher in occasione della registrazione dell'MTV Unplugged alla Hull City Hall del 3 agosto 2019: