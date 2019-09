X Factor 13, assegnate le categorie: ecco chi seguirà chi

Under donne, under uomini, over e gruppi: le categorie di X Factor 13 sono state assegnate nella puntata andata in onda su Sky questa sera, giovedì 26 settembre, ai quattro giudici del talent condotto da Alessandro Cattelan, vale a dire Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel Romano.

Le under donne saranno seguite dal trapper di "Rockstar", gli under uomini dalla voce di "Come foglie". Alla Maionchi gli over 25, mentre il cantante dei Subsonica guiderà i gruppi. La prossima fase di audizioni che verrà mostrata in tv è quella dei bootcamp, mentre le puntate in diretta partiranno il 24 ottobre.