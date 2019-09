X Factor, le ultime audizioni. Cattelan: "E' come il vino, non sappiamo che annata sarà"

Qesta sera ultime audizioni della 13° edizione di "X Factor": si possono vederel alle 21.15 su SkyUno (e relative piattaforme streaming per abbonati), mentre domani, 20 settembre, sul TV8 del digitale terrestre sarà in replica in chiaro. La prossima settimana avranno luogo i bootcamp (3 e 10 ottobre), per arrivare quindi gli home visit (17 ottobre). Il 24 ottobre via allo spettacolo in diretta, con ogni probabilità da Monza: la Candy Arena di Monza è candidata a sostituire il Teatro Ciak di Milano, attualmente sotto sequestro,

In giuria sempre Mara Maionchi e Sfera Ebbasta, Samuel e Malika Ayane. Le prossime puntate vedremo ancora audizioni (26 settembre), quindi i bootcamp (3 e 10 ottobre), guidate da Alessandro Cattelan, che abbiamo incontrato: in maniera molto lucida, ha ammesso: "X Factor è come il vino, non sai mai che raccolto e che annata sarà, fatta salva una qualita di base"

Ecco la nostra videointervista ed il video dell'esibizione: