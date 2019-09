Police, esce la versione CD del boxset 'Every Move You Make: The Studio Recordings'

Sting e compagni hanno alcune novità in cantiere per il mese di novembre. Dall’8 del mese, infatti, i Police riporteranno sul mercato tutti i loro album in studio raccolti per l’occasione nel boxset “Every Move You Make: The Studio Recordings”, che oltre ai cinque album in studio, in versione CD, della band britannica - “Outlandos d'Amour” (1978), “Reggatta de Blanc” (1979), “Zenyatta Mondatta” (1980), “Ghost in the Machine” (1981) e “Synchronicity” (1983) – include anche un bonus disc di B-side non inclusi originariamente negli album, come il raro remix di “Truth Hits Everybody”, dal titolo “Flexible Strategies”. Inoltre, sempre dall’8 novembre, saranno rese disponibili le versioni rimasterizzate su vinile 180g di “Reggatta de Blanc”, “Zenyatta Mondatta”, “Ghost in the Machine” e “Synchronicity”.

Il cofanetto arriva dopo il boxset di vinili, raccolto sotto lo stesso titolo, stampato in occasione del 40° anniversario dalla fondazione della band. Tutti gli album sono stati rimasterizzati ai londinesi Abbey Road Studio e vengono proposti in digipak colorati.

L’attività discografica dei Police resta ferma al 1983, quando la band di “So Lonely” ha dato alle stampe "Synchronicity": la reunion della formazione nel 2007 non ha dato vita ad alcuna prova di studio da parte dei Police.