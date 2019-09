Motorhead, addio al chitarrista originale Larry Wallis

Larry Wallis, il chitarrista che insieme a Lemmy Kilmister e Lucas Fox diede vita alla prima incarnazione dei Motorhead, è molto all'età di settant'anni: a darne notizia sono diverse testate specializzate britanniche - tra le quali l'NME - senza però specificare le cause del decesso.

Già compagno di band del futuro frontman del gruppo di "Ace of Spades" nei Pink Fairies, Wallis contribuì - nel 1975 - alla stesura di quattro brani confluiti poi in "On Parole", tecnicamente il primo album registrato dal trio heavy britannico pubblicato perà solo nel 1979 dopo una lunga controversia con l'etichetta, che convinse il chitarrista ad abbandonare il progetto (nel quale venne sostituito da Eddie Clarke, a sua volta rimpiazzato da Brian Robertson al quale sarebbe subentrato, nel 1983, Phil Campbell).

Uscito dai Motorhead, Wallis tornò per un periodo in forze ai Pink Fairies, prima di impegnarsi come produttore presso la Stiff Records, etichetta presso la quale si accasarono, tra gli altri, Madness e Ian Dury: l'impegno in cabina di regia non gli impedì di proseguire con la carriera da artista solista, che l'ha visto pubblicare nel 1984 il 45 giri "Leather Forever / Seeing Double" e nel 2001 il suo primo album in proprio, "Death in the Guitarfternoon".

Tra gli altri impegni, è da segnalare quello da autore per gli eroi del pub rock Dr. Feelgood, per i quali scrisse i brani "As Long as the Price is Right", "Punch Drunk", "Talk of the Devil" e "Can't Find the Lady".