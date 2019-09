Billie Eilish, la cover ska punk di ‘Bad Guy’: video

Il singolo campione d’incassi di Billie Eilish “Bad Guy” è finito tra le mani degli Interrupters, gruppo ska punk di Los Angeles capitanato da Aimee Interrupter, che ha diffuso la sua versione del quinto singolo estratto dal debutto discografico della diciassettenne cantautrice californiana, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Il brano è stato registrato agli Ship-Rec Studios dopo che gli Interrupters hanno portato la cover in tour nel corso dell’estate, per decidere poi di inciderla: “Abbiamo pensato che sarebbe stata la canzone perfetta perché è molto divertente suonarla dal vivo! Siamo grandi fan delle canzoni di Billie e Finneas… Che boccata d’aria fresca per la musica!”, ha scritto la band sul suo profilo Twitter.

We were covering Billie Eilish’s “Bad Guy” while on tour all summer. We are big fans of @billieeilish & @finneas songwriting.. What a breath of fresh air for music! Here it is captured live at Ship-Rec studios in LA in one take, we hope we did it justice. https://t.co/Mb5GqxNKrV — The Interrupters (@Interruptweets) September 16, 2019

Gli Interrupters, tre album all’attivo, apriranno i concerti della bella stagione dell’“Hella Mega” tour di Green Day, Weezer e Fall Out Boy, in programma per la prossima estate.

Lo scorso mese di luglio la stessa Billie Eilish ha diffuso una nuova versione del brano scritto dalla giovane popstar insieme al fratello Finneas O'Connell che ha coinvolto il ragazzo cattivo per eccellenza della pop music, Justin Bieber. Potete ascoltarlo qui.