Queen, ‘We will rock you’, il musical: ecco il cast della seconda stagione

La seconda stagione dello spettacolo teatrale con le canzoni dei Queen prende il via dal prossimo 31 ottobre - come già annunciato da Barley Arts lo scorso luglio - dopo il tour che ha registrato circa 65.000 spettatori nelle 56 repliche presentante nelle principali città italiane.

“We will rock you”, per la regia di Michaela Berlini e la direzione artistica di Valentina Ferrari, farà tappa nei teatri di tutta Italia. Con una serie di date in programma fino a marzo 2020, il musical porterà in scena lo spettacolo con le coreografie di Gail Richardson e le scenografie di Colin Mayes - sotto la direzione musicale di Riccardo Di Paola e la direzione vocale di Antonio Torella.

Il cast sarà composto da diversi cantanti e attori, con due nuovi protagonisti rispetto alla precedente edizione: Martha Rossi nel ruolo di Scaramouche e Luca Marconi nella parte di Galileo. Killer Queen sarà nuovamente interpretata da Valentina Ferrari e Paolo Barillari sarà Khashoggi con Claudio Zanelli nei panni di Brit, Loredana Fadda nelle vesti di Oz e Massimiliano Colonna interprete di Pop.

Una band formatasi per l’occasione canterà in lingua inglese ed eseguirà dal vivo le musiche e le canzoni dello spettacolo originale - scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May.

I biglietti, per assistere agli spettacoli in programma per il nuovo tour dello spettacolo, sono già in vendita su Ticketone.

La nuova stagione di “We will rock you” sosterrà la campagna “Illuminiamo il futuro” lanciata da Save the Children, partner ufficiale di questa edizione.