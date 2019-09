Marvin Gaye: guarda il nuovo video per il brano ‘What’s going on’

La Motown Records ha presentato ieri, 13 settembre, un nuovo video che accompagna la canzone del gigante del soul “What’s going on”.

La clip, diretta da Savanah Leaf - come parte delle pubblicazioni che celebrano il sessantesimo anniversario della famosa etichetta statunitense - presenta un vecchio filmato in cui Marvin Gaye esegue live il suo brano del 1971 unito a immagini che raccontano problemi odierni come disastri ambientali (per esempio, la crisi dell’acqua di Flint), lotte razziali e sparatorie di massa.

Ecco il video che inaugura il nuovo progetto della Universal Music Group, “Never made”, attraverso il quale vengono proposti una serie di contenuti per le canzoni che finora non sono mai state accompagnate da un video musicale.