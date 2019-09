Morgan racconta De André nella prima puntata del suo programma

Sarà Fabrizio De Andé il protagonista della prima puntata di "Cantautoradio", il programma condotto da Morgan e tutto dedicato ai cantautori italiani, al via questo sabato, 14 settembre, su Radio2 (ore 22). Affiancato da un'orchestra diretta dal jazzista Mauro Ottolini, l'ex frontman dei Bluvertigo - che del programma, oltre ad essere conduttore, è anche autore - racconterà la vita e la poetica di De André.

Morgan, come noto, è uno dei massimi estimatori e divulgatori del repertorio di Fabrizio De André: nel 2005 reincise per intero l'album "Non al denaro non all'amore né al cielo" in maniera filologica, riscrivendo la partitura e riarrangiando i pezzi nel tentativo di rispettare il più possibile gli originali. L'operazione fu approvata da Dori Ghezzi, vedova del cantautore genovese, che qualche anno dopo, nel 2017, invitò proprio Morgan a presentare alla stampa il cofanetto antologico "Tu che m'ascolti insegnami": "Se Dante è il padre della lingua italiana, Fabrizio De André è il padre della canzone italiana", ebbe a dire l'ex giudice di "X Factor" in quell'occasione, annunciando pure di essere al lavoro a una traduzione in lingua inglese dello stesso "Non al denaro non all'amore né al cielo" (che ad oggi, però, non ha ancora visto la luce).

"Divertire seriamente, questo sarà il mio modo di fare radio, chi l'ha detto che intrattenimento e approfondimento non possono coesistere? Io no di certo", anticipa Morgan a proposito del programma radiofonico, "'Cantautoradio' sarà la mia grande occasione per condividere finalmente con il pubblico tanti anni di lavoro e di studio, sempre al servizio di chi ama la musica come me".