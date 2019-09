Gianna Nannini, nel nuovo album c'è anche Coez

Con un post sui social, Gianna Nannini ha rivelato nuovi dettagli de "La differenza", in uscita il 15 novembre: il disco esce due anni dopo "Amore gigante" ed è stato inciso a Nashville presso il Blackbird Studio di John McBride.

Oggi la rocker senese ha svelato copertina e tracklist. Confermato quanto rivelato da Rockol lo scorso marzo: nel disco c'è anche Coez, presente nel brano "Motivo".

Ci aveva raccontato cantautorapper romano

È stata una cosa piuttosto violenta. Un giorno mi ha chiamato: 'Vieni a Londra'. Io stavo già andando lì per conto mio, così mi ha chiesto di restare un giorno in più. Abbiamo lavorato a un paio di pezzi che però non abbiamo ancora finalizzato", rivela Coez, "la stimo molto e l'ho vista molto ferrata sulle nuove leve. Non fa un featuring da tanto, e quando ne ha fatti... Sbom!"

Ecco la tracklist e la copertina:

La differenza

Romantico e bestiale

Motivo (con Coez)

Gloucester Road

L’aria sta finendo

Canzoni buttate

Per oggi non si muore

Assenza

A chi non ha risposte

Liberiamo