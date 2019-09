Lil Nas X vuole registrare almeno 70 canzoni per il suo debut album

Il 20enne musicista di Atlanta (Georgia) Lil Nas X ha letteralmente scritto la storia della classifica dei singoli con la sua “Old Town Road”, nella versione con Billy Ray Cyrus. Forte di questo mega successo è al lavoro per sfruttare l’onda che ha generato il singolo, per pubblicare un album.

Nulla da dire sulla scelta di tempo, se non che, intervistato da Angie Martinez per la stazione radio basata a New York Power 105 ha dichiarato che sta sì lavorando al primo album, ma che solo il due per cento del suo debutto sulla lunga distanza sarebbe pronto.

Ecco la dichiarazione di Lil Nas X: “Per questo (progetto), voglio scegliere tra almeno 70 brani”. Poiché vuole essere certo che ci sia una “varietà” tra i brani. Ha anche rivelato che per il suo EP “7”, pubblicato lo scorso mese di giugno, aver registrato 13 canzoni, ma che solo la metà di queste è stata poi selezionata.