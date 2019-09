Sony presenta i primi auricolari wireless con cancellazione del rumore

Il mercato degli auricolari "completamente wireless" - è ormai molto affollato, in tutti i sensi: la Sony afferma che solo in Italia si vendono 20-22.000 unità al mese. Ma l'offerta è molto simile: quasi tutti i grandi marchi offrono la loro versione dello stesso prodotto: due cuffiette, con connessione bluetooth e una scatolina per portarle in giro e ricaricarle. Le specifiche e i costi variano di poco: alcune hanno un suono migliore, altre sono più portabili come dimensioni, altre ancora sono più orientate allo sport.

Fino ad ora, almeno. La Sony ha appena presentato a Milano le WF-1000XM3, un prodotto innovativo in questo settore.

Sono le prime cuffie auricolari completamente wireless con cancellazione attiva del rumore, ovvero dei microfoni che filtrano e annullano i suoni esterni. Gli auricolari di questa fascia di solito usano semplicemente un isolamento meccanico (la gomma che si inserisce nell'orecchio), mentre il "noise cancelling" attivo è tipico delle cuffione più ingombranti come le Sony WH-1000XM3 (per noi "Le migliori cuffie wireless in circolazione"). Le WF-1000XM3 usano la stessa tecnologia, ma in un formato decisamente più ridotto. Le abbiamo provate a Milano e i uno dei luoghi più rumorosi possibilI: un tram sferragliante.

Il design e i controlli

E' quello classico delle cuffie completamente wireless: una scatola che contiene le cuffie e funge anche da power bank. Le dimensioni sono contenute e le finiture ottime, in plastica satinata: nero o bianco con coperchio dorato. Gli auricolari in sé sono piccoli e puliti come linee. Hanno controlli touch sul padiglione come le Sony WH-1000XM3: servono per gestire assistenti vocali (Alexa, Google e Siri/iOS), playback, risposta al telefono, riduzione del rumore, pairing. I controlli sono personalizzabili tramite app, che permette di gestire molte altre fuzioni (es. l'ambient sound, ovvero quanto rumore far filtrare dall'esterno).

L’uso e la batteria

Le WD-1000XM3 dichiarano 6 ore di uso più tre ricariche (24 ore complessive) di uso che diventano 32 se non si usa la riduzione del rumore. Le abbiamo da lunedì, e fino ad oggi le abbiamo senza una ricarica.

Il pairing è semplice: si connetteno automaticamente appena tolte dalla custodia. Come le altre cuffie Sony, anche questo modello non supporta la connessione multipla: ogni volta si ricollegano all’ultimo device. Dovete disconnettere e riconnettere per passare da telefono a computer e viceversa, per esempio, ma avviene semplicemente con comandi touch.. Hanno anche la funzione di playback automatico, mettendole e togliendole dall'orecchio: la musica che parte e si ferma da sola.

Le cuffie si inseriscono nell'orecchio in un modo particolare: inserendole in posizione verticale e poi girandole leggermente verso l'alto, per permettere alla gomma di aderire meglio al padiglione. Vengono fornite con sette paia di gommini, diversi per materiali e dimensioni: un po' di tempo va passato a trovare quelli giusti per l'orecchio.

Danno una buona sensazione di stabilità, una volta inserite correttamente. Ma è comunque una sensazione relativa: se cercate cuffie per fare sport o attività molto dinamiche, meglio probabilmente un modello con sostegno esterno all'orecchio: potreste avere l'impressione che sfuggano mentre vi muovete. Se invece le usate camminando o stando fermi, non creano nessun problema: anzi: non affaticano l'orecchio anche dopo ore d'uso.

Il suono e la cancellazione del rumore

Questo è il campo di eccellenza delle WF-1000XM3: hanno il miglior suono di tutte le cuffie completamente wireless che abbia provato finora. Hanno gli stessi elementi delle WH-1000XM3, che in più hanno solo il padiglione grande da cuffione, che le rende un po' più performanti in termini di qualità. Ma questo auricolari danno un suono pieno, pulito, e dettagliato non "sottile" come altri auricolari wireless - un suono stupefacente per degli auricolari wireless. E non è neanche troppo sbilanciato sui bassi, ma equilibrato.

La cancellazione del rumore è pazzesca: bloccano quasi qualsiasi rumore sterno, senza l'ingombro delle cuffie maggiori. La città diventa un sottofondo lontano. La presenza di un "Ambient sound" è ottima, sempre per la città, per non isolarvi completamente quando ce n'è bisogno. La qualità è ottima anche per audio delle telefonate.

Il verdetto: VOTO: 4.5/5

PRO: Suono ottimo, e cancellazione del rumore efficace: sono innovative e le migliori di categoria in questo settore. Design pulito, e app che controlla divese funzioni.

CONTRO: Prezzo importante (250€). Possono sembrare poco stabili se usate mentre si fanno attività molto dinamiche (es. sport)

PROVATE ASCOLTANDO: Lana Del Rey, "Norman Fucking Rockwell"; Bruce Springsteen, "Western stars", Nils Frahm, "All melody".