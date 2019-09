Festival di Castrocaro 2019, stasera la finale: artisti, ospiti e giuria

Verrà trasmessa in diretta nella prima serata di oggi, martedì 3 settembre, la finale della sessantaduesima edizione del Festival di Castrocaro: lo show, che sarà condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vedrà una giuria presieduta da Simona Ventura e composta da Andrea Delogu, Elodie, Bruno Santori e Maurizio Vandelli valutare le esibizioni dal vivo degli artisti finalisti Alfredo Bruno (26 anni, di Rende - Cs), Anita Guarino in arte Anita (20 anni, di Pomezia - Rm); Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino - Bs); Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi - Ct); Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino); Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano - Pi); Nicole Frendo (17 anni, di Malta); Riad Souala (23 anni, di Vicenza); Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali - Ct); Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria).

Ospite speciale della serata - che sarà trasmessa in diretta anche da Radio 2 - sarà Gigi D'Alessio.