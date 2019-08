Lauryn Hill torna con "Coming Home" insieme a Pusha-T

Il rapper a stelle e strisce Pusha-T ha condiviso un nuovo singolo, “Coming Home”, che lo vede duettare con la ex Fugees Lauryn Hill. La canzone è coprodotta da Charlie Heat, Kanye West e Mike Dean.

Insieme a questa nuova iniziativa discografica Pusha-T ha anche lanciato la “Third Strike Coming Home Campaign” con la Buried Alive Project dell’avvocato Brittany K. Barnett e il The Decarceration Collective di MiAngel Cody. Secondo un comunicato stampa, "L'iniziativa mira a liberare le persone che scontano la vita in carcere oggi ai sensi della obsoleta legge sulla droga 3 Strikes Law".

"Coming Home" è il secondo singolo di Pusha-T che viene pubblicato questa settimana, dopo "Sociopath", prodotto anch’esso da Kanye West. Mentre l’ultima canzone pubblicata da Lauryn Hill, "Rebel/I Find It Hard to Say" (un'edizione aggiornata di "I Find It Hard to Say (Rebel)") risale al 2016.