Nuovo album in lavorazione per Fedez?

C'è un nuovo disco in cantiere per il rapper meneghino Fedez? Non è ufficiale, né chiarissimo, ma sembrerebbe - alla luce di una story postata su Instagram - che a nemmeno un anno da "Paranoia Airlines" l'artista abbia già un nuovo progetto in ballo.

Nella story a cui si accennava poco sopra, si vede Fedez in automobile con il collega rapper Dargen D’Amico. In sovrimpressione scorrono queste parole:

“Nuovo disco, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta quella merda accumulata in questi anni.

Abbiamo lavorato in segreto per un po’, ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo.

Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come in una macchina della resurrezione.”

Tutto sembrerebbe alludere, quindi, a nuovo materiale e a un team di lavoro inedito - di cui D'Amico probabilmente è parte. E' strano però se si pensa al fatto che Fedez stesso, presentando "Paranoia Airlines", aveva detto - in sede di conferenza stampa - di volersi prendere una lunga pausa per dedicarsi alla famiglia. In realtà la pausa, evidentemente, non è stata poi così lunga...