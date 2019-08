Roger Waters: una nuova clip dal film "Us + Them" è online

E' online un nuovo frammento video tratto dal film-concerto di Roger Waters "Us + Them". Il clip di poco più di un minuto immortala Waters e la sua band intenti a suonare la title track della pellicola - brano originariamente pubblicato nel 1973 con l'album "Dark Side Of The Moon". In particolare, questo frammento live è tratto dalla serie di quattro concerti che l'ex Pink Floyd tenne alla Ziggo Dome di Amsterdam nel giugno 2018.

Ecco il video:

"Us + Them" arriverà anche nelle sale italiane distribuito da Nexo Digital i prossimi 7, 8 e 9 ottobre 2019.

A livello mondiale sarà proiettato in oltre 2500 sale di oltre 60 Paesi.