Emma, a settembre il singolo scritto (anche) da Vasco Rossi?

Il fatto che Vasco avesse scritto una canzone per Emma destinata a confluire molto probabilmente nella prossima prova di studio della cantante salentina era già noto, per quanto ancora manchino molti dettagli che ci si aspetta vengano in buona parte svelati il prossimo 13 agosto sul prossimo numero di Tv, sorrisi & canzoni. Ora All Music Italia riferisce qualcosa di più sul brano che il rocker di Zocca avrebbe confezionato per Emma Marrone, scrivendo sul suo sito che la canzone è attesa per il prossimo mese di settembre, prima dunque dell’uscita del nuovo album di Emma, prevista invece per il 2020. Riferisce All Music che il brano, registrato agli Speakeasy Studios di Vasco, a Los Angeles, uscirà il prossimo mese di settembre come primo singolo del prossima prova di studio della voce di “Mondiale”. Sempre All Music elenca tutti gli autori del pezzo: oltre a quella di Vasco, la canzone porta le firme di Gaetano Curreri, Piero Romitelli e Gerardo Pulli.

L’ultimo aggiornamento a proposito di altre novità in arrivo, presumibilmente legate al disco e al singolo, diffuso da Emma su suoi social risale a ieri, quando l’artista salentina ha nuovamente rimandato i suoi fan alla data del 13 agosto. Ecco il post:

Emma, classe 1984, è discograficamente ferma a “Essere qui”, uscito nel 2018 a circa tre anni di distanza dal precedente “Adesso”. La cantante, nel 2014, ha dato alle stampe anche la sua unica raccolta dal vivo “E-Live”.