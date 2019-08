Zen Circus: esce a settembre il romanzo della band. La copertina

View this post on Instagram

Amici ed amiche, dopo oltre un anno di lavoro (e molti altri passati a pensarci) finalmente ci siamo: il 10 Settembre uscirà il nostro primo libro. Lo mettiamo subito in chiaro: non si tratta di una biografia musicale, tutt’altro. Abbiamo prestato i nostri nomi e la nostra tragicomica storia ad un vero e proprio romanzo di formazione, che ci piace definire anti biografico. Vent’anni mescolati nell'inchiostro di una lunghissima canzone, che racconta la genesi della più scalcinata e disastrata famiglia disfunzionale della musica Italiana, la nostra. La storia si snoda dentro al paese che sembra una scarpa, in mutazione e a cavallo tra gli anni 90 ed il nuovo millennio: una generazione di vecchi senza esperienza, la nostra Pisa Merda e la provincia che crea dipendenza, i figli di puttana e le ragazze eroine, Abdul e l’anima che (non) conta. Preordinate, presalvate, prefatecosavipare da ora al link in bio, da settembre lo presenteremo ovunque, a breve saprete dove e quando, per ora voi tenetevi pronti. . -L’illustrazione di copertina è di #manuelefior / Il libro l’abbiamo scritto insieme a @zibi_bo #marcoamerighi. #andatetuttiaffanculo #andatetuttiafanculoillibro @andreaappino @karim_qqru #ufodj