Morgan torna con un programma su Radio2

Una nuova esperienza lavorativa per Morgan, dopo il recente ritorno in tv con gli speciali su Freddie Mercury e David Bowie e la partecipazione come giudice a The Voice. L'ex frontman dei Bluvertigo condurrà a partire dal 14 settembre - in un orario ancora da definire - un programma su Radio2: si intitolerà "Cantautoradio" e vedrà il musicista brianzolo raccontare la storia della canzone italiana e i suoi maggiori esponenti. Oltre a condurre il programma, Morgan ne sarà anche autore e ospiterà in studio artisti di generazioni diverse: "Sarà il regno della canzone, della passione e della professione: la mia grande occasione per condividere finalmente con il pubblico tanti anni di lavoro e di studio, sempre al servizio di chi ama la musica come me", ha fatto sapere il cantautore.